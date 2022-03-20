В Германии рассказали о последствиях отказа от российских ресурсов

DWN: отказ от ресурсов из России грозит увеличением цен на строительство в Германии

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) рассказало о последствиях отказа от российских ресурсов для страны. В частности, проблемы возникают с поставками строительных материалов, передает РИА Новости.

Как отметил исполнительный директор строительной ассоциации Нижней Саксонии Матиас Вехтер, на данный момент наблюдаются проблемы с битумом, сталью и стальными изделиями, необходимыми для строительства зданий и машиностроения. В частности, поставки битума на нефтеперерабатывающих заводов в городах Шведт и Лойна могут сократиться на треть. Помимо этого, из России, Белоруссии и с Украины поступает 30 процентов конструкционной стали и 40 процентов чугуна и других видов сырья, в том числе никель или титан.

Вехтер предупредил, что цены на энергоносители в ближайшем будущем не перестанут расти, а нехватка ресурсов грозит увеличением цен на строительство в Германии. При этом альтернативных источников поставок не существует, а для использования альтернативного сырья необходимо проводить длительные процедуры испытаний и согласований.

Ранее глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил, что запрет на поставки энергоресурсов из России может причинить намного больший ущерб экономике и потребителям в Германии, чем в России.