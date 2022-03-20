Гол Смолова спас «Динамо» от поражения в матче против «Ростова»

«Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ

«Ростов» упустил победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в столице на Центральном стадионе им. Льва Яшина. «Ростов» едва не добился победы с минимальным счетом. На 59-й минуте забил Дмитрий Полоз. Только на 90-й минуте нападающий бело-голубых Федор Смолов реализовал пенальти и спас свою команду от поражения. В итоге «Ростов» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Динамо» сократило отставание от лидера чемпионата — «Зенита». У команды Сандро Шварца после 22 туров 43 очка, сине-бело-голубые набрали 48 очков.

Благодаря победе над «Рубином» вплотную к «Динамо» приблизился ЦСКА. «Армейцы» разгромили соперников со счетом 6:1 и занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

19 марта «Зенит» разгромил тульский «Арсенал», упрочив лидерство в чемпионате страны. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:0.