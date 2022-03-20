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Шлеменко объяснил поражение Волкова в главном бою турнира UFC

Шлеменко заявил, что Волков не был готов к психологически к бою против Аспиналла

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил, что у его соотечественника Александра Волкова были проблемы с настроем на главный бой турнира UFC Fight Night 204 против британца Тома Аспиналла. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как объяснил Шлеменко, Волков нормально выглядел физически, но не был готов к бою психологически. «Александр перестал прогрессировать? Я бы так не сказал. Он развивается — набрал мышечной массы и вес. Прогресс заметен. Получить ежесекундно результат невозможно», — заявил спортсмен.

Ранее 20 марта Волков досрочно проиграл Аспиналлу. Бой завершился победой британского спортсмена в первом раунде болевым приемом.

Это десятое поражение Волкова при 34 победах. Для Аспиналла победа стала 12-й в карьере при двух поражениях.

Алексей Гусев
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