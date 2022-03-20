Названо число прибывших в Белоруссию украинских беженцев

Генсек БОКК Шевцов заявил, что в Белоруссию прибыло около двух тысяч беженцев с Украины

Генеральный секретарь белорусского Красного креста Дмитрий Шевцов назвал число прибывших в Белоруссию украинских беженев. Об этом он сообщил в эфире телеканала ОНТ, пишет ТАСС.

«На сегодняшний момент есть данные нашего Госпогранкомитета: порядка двух тысяч человек прибыло. Непосредственно за помощью Красного Креста обратились на сегодняшний момент 288 человек», — отметил представитель организации.

По словам Шевцова, в основном в Белоруссию прибывают женщины и дети, они находятся в санаториях Гомельской области. «Мы видим иногда, что достаточно в плачевном состоянии автомобили, с пулевыми отверстиями приезжают авто, с разбитыми стеклами, зашторенными», — подчеркнул генсек БОКК.

Он также рассказал, что около трети беженцев покидают территорию Украины пешком. «Они выходят на коридор, по которому осуществляется эвакуация, и уже транспорт российских войск, который там курсирует, подвозит их на границу с Беларусью», — сказал Шевцов.

Ранее министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что беженцы с Украины, которых примет у себя страна, получат трехлетнюю визу, государственное медицинское страхование по программе Medicare и разрешение на работу. «Мы также предоставили грант в размере 450 тысяч австралийских долларов (334,1 тысячи долларов США) общественным организациям, занятым поддержкой прибывающих в Австралию украинцев», — заявила она.

