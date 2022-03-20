СК возбудил уголовное дело после обрушения здания в Ярославле

СК возбудил дело о нарушении правил безопасности после обрушения здания в Ярославле

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» после обрушения межэтажных перекрытий в одном из магазинов в Ярославле, где находились рабочие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")», — говорится в заявлении ведомства.

Подозреваемого задержали — это 42-летний собственник магазина.

В пресс-службе также подтвердили, что на данный момент есть достоверная информация об одном погибшем. Десять человек пострадали. Трое из них находятся на стационарном лечении, семеро — на амбулаторном. Отмечается, что разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Инцидент произошел около 15:00 по адресу улица Депутатская, дом 2. На месте происшествия работают пожарные. В здании, по предварительной информации, должно было находиться 14 человек. По предварительным данным, пострадавшими являются рабочие. Здание находилось на реконструкции.

