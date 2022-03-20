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Германия договорилась с Катаром по газу

ФРГ договорилась с Катаром о кооперации в энергетической сфере, в том числе поставках СПГ

Фото: Reuters

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Катар, где договорился о кооперации в энергетической сфере, предусматривающей в том числе поставки в ФРГ сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Welt.

По словам Хабека, энергетическое партнерство означает, что «в лучшем случае Германия получает контрактные гарантии того, что что-то может быть поставлено с расширением европейской и прежде всего германской инфраструктуры». Расширение инфраструктуры предполагает в том числе строительство терминалов СПГ. «Ведь нет смысла строить терминалы и газопроводы, по которым не идет газ», — отметил вице-канцлер.

Он также уточнил, что это партнерство заключается не для того, чтобы заменить зависимость Германии от России зависимостью от Катара. «Нам нужна диверсификация, а это значит: одна страна или один регион не заменяет другой», — пояснил Хабек.

Ранее в марте министр усомнился в обеспеченности Германии газом следующей зимой. «Если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — сказал он, не исключив эффекта домино: если на каком-либо этапе поставки газа промышленности случится сбой, нехватка коснется и других объектов.

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Варвара Кошечкина
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