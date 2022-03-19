В ФРГ усомнились в обеспеченности страны газом следующей зимой

Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что газоснабжение страны следующей зимой не обеспечено

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в эфире радиостанции Deutshclandfunk усомнился в обеспеченности страны газом следующей зимой.

«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — сказал он. Министр также не исключил вероятность эффекта домино: если на каком-либо этапе поставки газа промышленности случится сбой, нехватка коснется и других объектов.

Хабек собирается посетить Катар и ОАЭ, чтобы обсудить вопросы энергопоставок и найти пути снижения зависимости от Москвы в сфере энергетики. Министр отметил, что все еще привержен идее полностью перейти на возобновляемые источники энергии и рассмотреть возможность замены газа водородом.

7 марта Хабек заявил, что предстоящая зима для Германии без поставок российского газа и угля может быть непростой. Министр также призвал работать над тем, чтобы уменьшить зависимость страны от каменного угля.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Берлин начал закупать голубое топливо в обход, однако все еще получает из России газ, уголь и нефть. 24 февраля глава Минэкономики страны заявил о решении отказаться от газа и угля из России. Он объяснил это тем, что Германия не может так зависеть от страны, «которая не соблюдает более международное право».