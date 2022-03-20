В США прокомментировали возможность визита Байдена на Украину

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что визит Байдена на Украину не планируется

Пока визит американского президента Джо Байдена на Украину не планируется, вряд ли эту тему обсуждали. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, цитату приводит РИА Новости.

Поездка лидера США в Европу начнется в середине наступающей недели, он посетит саммит НАТО и саммит Европейского совета. «Я не видела каких-то дискуссий на тему поездки президента на Украину. Необходимо помнить, что мы призывали американцев воздержаться от таких поездок. В этой стране идет война. Я не могу представить, чтобы такая возможность обсуждалась», — призналась постпред.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пригласил Байдена посетить республику, поскольку это якобы поможет продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России». С таким же предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.