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В США прокомментировали возможность визита Байдена на Украину

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что визит Байдена на Украину не планируется

Фото: Chris Kleponi / Globallookpress.com

Пока визит американского президента Джо Байдена на Украину не планируется, вряд ли эту тему обсуждали. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, цитату приводит РИА Новости.

Поездка лидера США в Европу начнется в середине наступающей недели, он посетит саммит НАТО и саммит Европейского совета. «Я не видела каких-то дискуссий на тему поездки президента на Украину. Необходимо помнить, что мы призывали американцев воздержаться от таких поездок. В этой стране идет война. Я не могу представить, чтобы такая возможность обсуждалась», — призналась постпред.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко пригласил Байдена посетить республику, поскольку это якобы поможет продемонстрировать, что «весь мир вместе с нами против России». С таким же предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Алевтина Запольская
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