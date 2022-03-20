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Менеджер Волкова допустил тренировки в США после поражения в UFC

Менеджер бойца UFC Александра Волкова заявил о возможных тренировках в США после неудачи
Александр Волков

Александр Волков. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова Иван Банников прокомментировал неудачу тяжеловеса в схватке с Томом Аспиналлом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне. Интервью представитель бойца дал YouTube-каналу «Ушатайка».

Банников заявил, что команда Волкова изменит подход к тренировочному процессу. По его мнению, подготовки в Москве негативно влияют на выступления россиянина. Он допустил, что к следующим поединкам в UFC Волков начнет тренироваться в США. В частности, он упомянул тренера Фираса Захаби, который находится на территории Штатов.

Банников добавил, что хотел бы видеть рядом с Волковым экс-чемпиона UFC Даниэля Кормье. Последний тренирует спортсменов в American Kickboxing Academy в Сан-Хосе.

19 марта Волков потерпел поражение от Аспиналла в первом раунде. Британский соперник вынудил россиянина сдаться, применив рычаг локтя.

Волков готовился к поединкам в Москве. Россиянин тренировался в зале «Strela Team».

Николай Костюков
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