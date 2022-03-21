В Турции оценили возможности Европы для замены российского газа

Турецкое издание Anadolu сообщило, что СПГ не сможет заменить Европе российское сырье

Сжиженный природный газ (СПГ) не сможет заменить Европе российское сырье. Такую оценку возможностей стран ЕС дало турецкое издание Anadolu.

По информации издания, объем мировой торговли СПГ в 2021 году составил 380 миллионов тонн, около 80 из которых купила Европа. Сейчас инфраструктура стран ЕС способна принимать дополнительно 65-70 тонн СПГ, но импорт на уровне 145 миллионов тонн сможет заменить лишь половину российского трубопроводного газа.

Ежегодная потребность Европы в газе составляет приблизительно 340-350 миллиардов кубометров. В 2021 году ЕС импортировал из России в среднем 380 миллионов кубометров трубопроводного газа в сутки и около 140 миллиардов кубометров газа ежегодно. Чтобы заменить российский газ, Европе необходимо покупать около 275 миллиардов кубометров СПГ — это более половины мирового объема торговли этим ресурсом.

По оценкам Anadolu, СПГ в ближайшем будущем не сможет заменить Европе российский газ. Альтернативные энергоресурсы тоже в настоящий момент недостаточно развиты, чтобы полностью удовлетворить европейский спрос. Возобновляемые источники могут стать заменой российскому газу, если ветряные мощности Европы увеличатся на 370 гигаватт. При этом период с 2015 по 2020 год в Европе ежегодно строилось 14 гигаватт ветровых мощностей. Ядерная энергетика заменит российский газ лишь при условии установки дополнительных 115 гигаватт мощностей.

От продления контракта с Газпромом уже отказалась Болгария. Как заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев, в текущей ситуации никаких переговоров с российской компанией быть не может. Страна планирует заменить поставки из России закупками СПГ через инфраструктуру Греции и Турции, а также увеличить импорт из Азербайджана и получать энергоресурсы у альтернативных поставщиков, таких как Катар и Алжир.