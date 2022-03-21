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В Турции оценили возможности Европы для замены российского газа

Турецкое издание Anadolu сообщило, что СПГ не сможет заменить Европе российское сырье

Фото: Issei Kato / Reuters

Сжиженный природный газ (СПГ) не сможет заменить Европе российское сырье. Такую оценку возможностей стран ЕС дало турецкое издание Anadolu.

По информации издания, объем мировой торговли СПГ в 2021 году составил 380 миллионов тонн, около 80 из которых купила Европа. Сейчас инфраструктура стран ЕС способна принимать дополнительно 65-70 тонн СПГ, но импорт на уровне 145 миллионов тонн сможет заменить лишь половину российского трубопроводного газа.

Ежегодная потребность Европы в газе составляет приблизительно 340-350 миллиардов кубометров. В 2021 году ЕС импортировал из России в среднем 380 миллионов кубометров трубопроводного газа в сутки и около 140 миллиардов кубометров газа ежегодно. Чтобы заменить российский газ, Европе необходимо покупать около 275 миллиардов кубометров СПГ — это более половины мирового объема торговли этим ресурсом.

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По оценкам Anadolu, СПГ в ближайшем будущем не сможет заменить Европе российский газ. Альтернативные энергоресурсы тоже в настоящий момент недостаточно развиты, чтобы полностью удовлетворить европейский спрос. Возобновляемые источники могут стать заменой российскому газу, если ветряные мощности Европы увеличатся на 370 гигаватт. При этом период с 2015 по 2020 год в Европе ежегодно строилось 14 гигаватт ветровых мощностей. Ядерная энергетика заменит российский газ лишь при условии установки дополнительных 115 гигаватт мощностей.

От продления контракта с Газпромом уже отказалась Болгария. Как заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев, в текущей ситуации никаких переговоров с российской компанией быть не может. Страна планирует заменить поставки из России закупками СПГ через инфраструктуру Греции и Турции, а также увеличить импорт из Азербайджана и получать энергоресурсы у альтернативных поставщиков, таких как Катар и Алжир.

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Платон Щукин
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