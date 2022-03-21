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«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-Класико»

«Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче чемпионата Испании

Фото: SUSANA VERA / Reuters

Каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счетом 4:0 в матче чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде. Гости отправили в ворота «Реала» четыре безответных мяча. Дублем отметился форвард «Барселоны» Пьер-Эрик Обамеянг. По одному голу на счету Рональда Араухо и Феррана Торреса

«Эль-Класико» пропустил нападающий «Реала» и лучший бомбардир Ла Лиги Карим Бензема. Форвард получил повреждение в предыдущем туре чемпионата Испании.

В матче первого круга чемпионата Испании поражение дома потерпела «Барселона». Тогда «Реал» добился победы со счетом 2:1.

Николай Костюков
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