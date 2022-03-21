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Белорусских десантников отвели от границы с Украиной

Минобороны Белоруссии сообщило об отводе 38-й бригады от границы с Украиной

Фото: Олег Некало / «Ваяр»

Десантники 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Белоруссии отошли от границы с Украиной и вернулись в место постоянной дислокации в Бресте. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Минобороны республики.

Как утверждает командование, десантники выполняли задачи по усилению государственной границы Белоруссии, их отвод был запланирован заранее.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщал, что на границе с Украиной находятся пять батальонных тактических групп. Они, по словам политика, готовились пресечь провокации во время операции российских военных, но сами в боевых действиях не участвовали.

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Алевтина Запольская
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