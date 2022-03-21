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Россиянам назвали безопасные для туризма страны

Безопасными для отдыха россиян назвали Кыргызстан, Узбекистан и Белоруссию

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев назвал республики бывшего СССР самыми безопасными странами для российских туристов. Об этом он сообщил в интервью E1.RU.

По словам эксперта, обстановка в Кыргызстане или Узбекистане не вызывает у него опасений насчет безопасности для туристов. Еще одно направление — Белоруссия, которая также может быть интересна россиянам с точки зрения санаторного отдыха или гастрономических туров.

Среди зарубежных направлений были отмечены ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии (Бали, Мальдивы), при этом Мальцев отметил два их недостатка: отсутствие прямого авиасообщения и дороговизна туров. Кроме того, недешевым и сомнительным вариантом Мальцев считает Турцию.

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«Перспективы отдыха в Турции пока выглядят туманно, есть первые наблюдения об изменении отношения к русским туристам. Пока в этом нет ничего пугающего, но туристы должны быть готовы к этому», — заявил президент Уральской ассоциации туризма.

Кроме того, Мальцев предостерег от поездки в страны с антироссийскими настроениями, которые помимо прочего выражают нежелание сотрудничать в сфере туризма. Так, к ним он причислил Польшу, Прибалтику и Испанию.

Ранее в марте россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению. Так, стоимость пятидневных туров в страну начинается от 49 тысяч рублей, билеты по маршруту из Москвы в Ереван обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей.

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Дарья Рыбак
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