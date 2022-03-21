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По делу бывшего министра труда Дагестана обвинили 33 человека

Следователи установили 33 человека из преступного сообщества экс-министра труда Дагестана

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Дагестане суд арестовал еще девятерых предполагаемых участников преступного сообщества, созданного бывшим министром труда и социального развития республики Расулом Ибрагимовым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Всего обвиняемыми по делу экс-министра стали 33 человека. Из них пять сотрудников министерства, 27 сотрудников центров социального обслуживания населения и один руководитель некоммерческой организации.

Ранее Расулу Ибрагимову предъявили обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве на полмиллиарда рублей. Следствием было установлено, что с 2017 по 2018 год он создал преступное сообщество и организовал хищение 620 миллионов рублей из бюджета. В преступлении принимали участие различные подразделения министерства труда и социального развития региона.

Мошенники фиктивно оформляли сотрудников центров социального обслуживания и выплачивали завышенные премии, которые потом забирали себе.

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Мария Рубникович
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