Венгрия назвала «красной линией» введение ЕС санкций, угрожающих энергобезопасности страны

Венгрия отказалась поддерживать введение широких санкций против России в области энергетики, поставок нефти и газа. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает ТАСС .

Дипломат назвал «красной линией» введение Европейским союзом (ЕС) антироссийских санкций, угрожающих энергобезопасности страны. «Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», — сказал министр.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не готова отказаться от поставок российской нефти и резко ввести эмбарго на экспорт и импорт ресурсов. Он указал, что позиция германского правительства относительно энергоносителей не изменилась.

21 марта стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».