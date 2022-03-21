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Венгрия отказалась поддерживать введение широких санкций против России

Венгрия назвала «красной линией» введение ЕС санкций, угрожающих энергобезопасности страны
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Darko Vojinovic / AP

Венгрия отказалась поддерживать введение широких санкций против России в области энергетики, поставок нефти и газа. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает ТАСС .

Дипломат назвал «красной линией» введение Европейским союзом (ЕС) антироссийских санкций, угрожающих энергобезопасности страны. «Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», — сказал министр.

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18 марта

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не готова отказаться от поставок российской нефти и резко ввести эмбарго на экспорт и импорт ресурсов. Он указал, что позиция германского правительства относительно энергоносителей не изменилась.

21 марта стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

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Анжелика Бережная
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