Американский комик назвал Зеленского «фаворитом» президентских выборов в США

Комик Боровиц назвал Владимира Зеленского «фаворитом» выборов президента США в 2024 году

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался «фаворитом» выборов президента США в 2024 году. Об этом американский комик Энди Боровиц заявил в своей статье для газеты The New Yorker, пишет РИА Новости.

По словам комика, институт исследований общественного мнения при Университете Миннесоты провел опрос, в ходе которого выяснилось, кто из предложенных кандидатов на пост главы государства пользуется наибольшей популярностью среди респондентов.

Так, за действующего президента США Джо Байдена были бы готовы проголосовать 23 процента опрошенных, за бывшего американского лидера Дональда Трампа — 17 процентов. При этом «фаворитом» будущей президентской гонки, как заявил Боровиц, оказался Владимир Зеленский, предпочтение которому отдали 51 процент респондентов.

«Тот факт, что Зеленский родился не в Соединенных Штатах, не рассматривался как существенное препятствие для того, чтобы стать американским президентом», — отметил руководитель опроса Дэвис Логсдон.

Ранее в статье издания The Hill сообщалось, что призывы Зеленского повлиять на правительство США для получения Украиной большей военной помощи могут быть полезны республиканцам, что отразится на рейтинге демократов и Байдена. По мнению автора публикации, выступление украинского лидера в американском конгрессе может стать новым поводом для разногласий в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей Соединенных Штатов.