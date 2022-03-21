В России предложили упростить получение гражданства

В ЛДПР предлагают упростить выдачу гражданства лицам, один из родителей которых русский

Депутаты ЛДПР предложили упростить получение российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу в понедельник, 21 марта. В пояснительной записке отмечается, что документ был составлен в связи с усилением на Западе недружественных настроений по отношению к россиянам, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые имеют русские или российские корни.

«Вместе с тем нормы законопроекта требуют для указанных лиц начать процедуру отказа от имеющегося гражданства (но не предоставлять справку о выходе из гражданства), за исключением случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что решение о приеме в гражданство будет приниматься в течение трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданства с Южной Осетией. По данным соглашения, подписанного в 2021 году, граждане Южной Осетии смогут получить гражданство России без отказа от своего основного паспорта. Подать заявление на гражданство России смогут все жители Южной Осетии старше 18 лет. Детям до 14 лет оформят то же гражданство, что и их родителям.