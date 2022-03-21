Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили упростить получение гражданства

В ЛДПР предлагают упростить выдачу гражданства лицам, один из родителей которых русский

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутаты ЛДПР предложили упростить получение российского гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную Думу в понедельник, 21 марта. В пояснительной записке отмечается, что документ был составлен в связи с усилением на Западе недружественных настроений по отношению к россиянам, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые имеют русские или российские корни.

«Вместе с тем нормы законопроекта требуют для указанных лиц начать процедуру отказа от имеющегося гражданства (но не предоставлять справку о выходе из гражданства), за исключением случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что решение о приеме в гражданство будет приниматься в течение трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о двойном гражданства с Южной Осетией. По данным соглашения, подписанного в 2021 году, граждане Южной Осетии смогут получить гражданство России без отказа от своего основного паспорта. Подать заявление на гражданство России смогут все жители Южной Осетии старше 18 лет. Детям до 14 лет оформят то же гражданство, что и их родителям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Замкомандующего Черноморским флотом Палий погиб в боях за Мариуполь
В Киеве при пожаре в торговом центре погиб человек
Фото советской парковки заинтересовало пользователей сети
На Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы
На Украине подтвердили дату следующих переговоров с Россией
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Студент заказал обувь в интернете и обнаружил в посылке поношенное нижнее белье
В России предложили упростить получение гражданства
«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-Класико»
Постпред при ОБСЕ оценил возможность исключения России из организации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.