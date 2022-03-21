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В Казани проведут выставку художника Анатолия Егорова

Экспозиция художника Анатолия Егорова откроется 22 марта в Национальной галерее «Хазинэ»

Фото: Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Выставку художника Анатолия Егорова проведут в Казани. Об этом сообщает местное информационное агентство «Татар Информ».

Известно, что выставка откроется 22 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Посетители смогут посетить ее до 28 апреля. Отмечается, что главным экспонатом станет сотканный вручную гобелен под названием «Художник Николай Фешин», на создание которого ушло десять лет.

«Этот гобелен будет представлен на выставке, а также еще пять и живописный автопортрет художника. Выставка — номинация Анатолия Егорова на соискание премии имени Тукая», — пояснили работники Музея ИЗО республики Татарстан.

Ранее появилась информация о том, что в Дербенте 8 и 9 июня пройдет большая республиканская конференция «Петровские чтения», посвященная 300-летию Персидского похода и 350-летию со дня рождения Петра I. В конференции примут участие ученые, историки, занимающиеся исследованием Петровской эпохи, музейные работники, а также краеведы.

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Майя Пономаренко
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