Всегда заказывавшая стакан горячей воды в ресторане женщина объяснила свой выбор

Блогер объяснила, что всегда заказывает в ресторане стакан горячей воды из любви к чистоте

Блогер, которая каждый поход в рестораны и кафе заказывала стакан горячей воды, объяснила свой выбор. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пользовательница TikTok спросила подписчиков, догадываются ли они, почему она всегда и к любому блюду в ресторане просит стакан горячей воды. После того как в комментариях появилось множество версий, женщина призналась, что делает это из любви к чистоте и недоверия к сотрудникам общепита. Она опускает вилки, ножи и ложки в горячую воду и смотрит, остается ли в стакане налет и грязь.

Один комментатор признался, что делает так же, другой решил попробовать этот трюк во время следующего похода в ресторан или кафе. Пользователи даже поделились своими способами чистки приборов, например, несколько человек сказали, что просят принести лимон и соль для этой цели. Однако не у всех прием женщины нашел отклик: кто-то сказал, что вместо того, чтобы усложнять себе и сотрудникам общепита жизнь, можно попросить одноразовые приборы.

Ранее сообщалось, что жительница Канады показала оригинальный способ чистки сковородки после жарки бекона и вызвала споры среди пользователей сети: если одним трюк понравился, среди других хозяйка прослыла расточительной. Трюк, предложенный Холли, очень понравился ее подписчикам.