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Женщина показала оригинальный способ чистки сковородки и вызвала споры в сети

Хозяйка предложила слить жир со сковородки в фольгу и прослыла в сети расточительной

Жительница Канады показала оригинальный способ чистки сковородки после жарки бекона и вызвала споры среди пользователей сети: если одним трюк понравился, среди других хозяйка прослыла расточительной. На видео с оригинальным советом обратило внимание Daily Mail.

Женщина по имени Холли опубликовала ролик в социальной сети. На видео она взяла лист фольги, положила в кухонную раковину, придав ему форму стока, и слила в нее вытопившийся во время приготовления бекона жир.

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Затем хозяйка подождала, пока жир застынет, а потом выбросила образовавшийся затвердевший сгусток в мусорное ведро вместе с фольгой, не запачкав ни рук, ни раковины. Трюк, предложенный Холли, очень понравился ее подписчикам. «Я всегда использовала бумажное полотенце, чтобы убрать жир. Обязательно попробую этот способ», — написала одна из пользовательниц.

Многие зрители восхитились изобретательностью женщины, однако некоторые посчитали ее метод слишком расточительным. «Что? Я всегда храню этот жир, чтобы готовить на нем яичницу, пасту или гамбургеры», — написал один из зрителей.

Ранее британский эксперт по уборке рассказала, как навести порядок в доме за 15 минут. Один из ее советов заключается в том, чтобы убираться чаще, но понемногу.

Никита Савин
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