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Туриндустрии Италии предрекли отчаяние из-за отсутствия россиян

Das Erste сообщила, что туриндустрия Италии серьезно пострадает из-за отсутствия россиян

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Туриндустрии Италии предрекли отчаяние из-за отсутствия россиян. Как сообщила немецкая Das Erste, итальянский туризм может серьезно пострадать.

По данным издания, в 2019 году в Италии побывали 1,7 миллиона туристов из России, они оставили на отдыхе почти один миллиард евро.

В публикации отмечается, что пострадавшая из-за коронавируса итальянская туристическая отрасль возлагала надежды в этом году на россиян, американцев и китайцев. Однако существенное сокращение оборота оказалось крайне тяжелым для итальянского туризма, а теперь американцы и европейцы также отменяют свои поездки из-за нестабильной ситуации на Украине.

Ранее россияне признались в нежелании путешествовать из-за больших расходов, связанных с поездками. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), в 2022 году россияне стали отказываться от путешествий из-за нехватки денег в два раза чаще, чем в прошлом году (32 против 16 процентов). Еще 30 процентов респондентов признались, что их смущает «общая политическая напряженность в мире».

Марина Совина
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