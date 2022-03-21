В Кремле отреагировали на возможное расширение наказания за фейки

Песков заявил, что Кремлю не известно о законопроекте по расширению наказания за фейки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на возможное расширение наказания за фейки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, сегодня в мире сложилась беспрецедентная ситуация с точки зрения навязывания ненависти ко всему русскому, и она требует соответствующих решений. «Все сейчас сталкиваются просто с ненавистью, с притеснениями, с ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни», — заявил он.

При этом пресс-секретарь президента уточнил, что Кремлю не известно о законопроекте по расширению наказания за фейки. «О каких именно [решениях идет речь] в контексте этого законопроекта я не могу ничего сказать, я с ним не знаком», — добавил Песков.

5 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о разработке новой редакции закона, вводящего уголовную ответственность за распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что его действие планируют расширить на Росгвардию и другие подразделения.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах страны. Максимальное наказание за распространение ложных данных составляет до 15 лет лишения свободы.