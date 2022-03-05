В Госдуме предложили расширить закон об ответственности за фейки об армии

Депутаты Госдумы в ближайшее время разработают новую редакцию закона, вводящего уголовную ответственность за публикацию фейков о российской армии, расширив его действие на Росгвардию и другие подразделения. Об этом депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале.

Хинштейн подчеркнул, что подразделения Росгвардии активно участвуют в операции по демилитаризации Украины и их действия должны быть защищены со стороны закона не менее, чем действия армии.

При этом депутат отметил, что предлагал включить Росгвардию и другие ведомства в изначальную редакцию закона, однако парламентарии приняли решение как можно быстрее принять закон в его первой редакции, включавшей только вооруженные силы.

Ранее с подобным предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что Росгвардия принимает активное участие в операции по демилитаризации, чем могут воспользоваться провокаторы, которые имеют возможность избежать наказания за публикацию фейков о ней.

В пятницу, 4 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за публикацию фейков о российской армии. Максимальная ответственность по нему может составить до 15 лет лишения свободы.