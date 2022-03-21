Постпред России оценил сроки бесконфликтного сосуществования в Евроатлантике

Постпред при ОБСЕ Лукашевич оценил сроки бесконфликтного сосуществования в Евроатлантике

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич оценил сроки согласования новых параметров бесконфликтного сосуществования в Евроатлантике. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

По словам российского дипломата, продолжение переговоров США и НАТО по теме гарантий безопасности вряд ли возможно, о чем прямо говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, однако «время согласования новых параметров бесконфликтного сосуществования в Евроатлантике рано или поздно наступит».

Лукашевич подчеркнул, что с учетом нынешней обстановки, сложно сказать, как и когда это произойдет.

В интервью изданию постпред также оценил возможность исключения России из ОБСЕ. Лукашевич ответил на вопрос, насколько реально исключение России из ОБСЕ после того, как на прошлой неделе Совет Европы исключил ее из своего состава. По его словам, страна не намерена выходить из организации, РФ будет «последовательно отстаивать российские национальные интересы».