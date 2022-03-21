Бывший советник Трампа назвал операцию России на Украине обороной

Бывший советник экс-президента США Трампа назвал спецоперацию России на Украине обороной

Действия России в рамках операции на Украине носят оборонительный характер, однако западные и украинские СМИ преподносят это как акт агрессии. Об этом заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун в интервью для Real America’s Voice.

«[Президент России Владимир] Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтете об этом в мейнстримных СМИ», — считает Стоун. Он заявил, что на территории Украины действуют биолаборатории, «спонсируемые США», а местные власти запрещали оппозиционные телеканалы и преследовали своих противников. По мнению Стоуна, это стало поводом для начала российской спецоперации.

Он также назвал лицемерием призывы американских политиков поддержать демократию на Украине.