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Названа рискующая получить осложнения при COVID-19 группа россиян

Глава Минздрава Мурашко заявил о риске осложнений при COVID-19 у людей с больным сердцем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями практически на 60 процентов выше риск получить осложнения при COVID-19. Такие цифры назвал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о смертельном исходе.

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«Поэтому именно пациенты, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, в приоритете для поддерживающей терапии», — заявил министр.

Ранее Мурашко рассказал об осложнениях после перенесенного омикрона. По его словам, они связаны прежде всего с влиянием коронавируса на сердечно-сосудистую и нервную системы. Министр также заявил о рисках нарушения слуха и обоняния.

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Константин Лысяков
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