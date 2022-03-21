В российском регионе анонсировали скорую отмену масочного режима

Власти Мурманской области могут отменить масочный режим в течение недели

В Мурманской области в скором времени могут отменить масочный режим. По словам губернатора российского региона Андрея Чибиса, это может произойти в течение недели. Об этом в понедельник, 21 марта, пишет РИА Новости.

Представитель власти отметил, что постепенно смягчать ограничения позволяет улучшение эпидемиологической обстановки — ежедневное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом.

Чибис также анонсировал отмену ряда ограничений уже с 21 марта. Так, возобновляется проведение досуговых и физкультурных мероприятий, жители старше 60 лет могут не соблюдать самоизоляцию и приступить к работе без ограничений, а общепиту разрешили работать ночью.

Кроме того, санаториям и пансионатам позволили принимать отдыхающих без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 и заселять более двух человек в номер. Также с 25 марта будут возобновлены профосмотры и диспансеризация.

С 14 марта в Мурманской области отменили систему ковид-сертификатов, которые требовалось предъявлять при посещении ряда общественных мест.