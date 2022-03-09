Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты

В Мурманской области с 14 марта отменяется система ковид-сертификатов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ковид-сертификаты в области не потребуются для посещения театров и спортивных мероприятий. В регионе из-за улучшения ситуации COVID-19 цифровые документы применяться не будут, подчеркнул Чибис.

«У нас с каждым днем коронавирусом заражается все меньше людей, мы продолжаем смягчать ограничения», — сказал губернатор Мурманской области.

Он добавил, что с 11 марта откроются фудкорты и детские игровые комнаты. Власти также снимут ограничения по наполняемости культурных и спортивных объектов.