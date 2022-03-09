Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты

Губернатор Чибис сообщил об отмене ковид-сертификатов в Мурманской области с 14 марта

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Мурманской области с 14 марта отменяется система ковид-сертификатов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор российского региона Андрей Чибис, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ковид-сертификаты в области не потребуются для посещения театров и спортивных мероприятий. В регионе из-за улучшения ситуации COVID-19 цифровые документы применяться не будут, подчеркнул Чибис.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

«У нас с каждым днем коронавирусом заражается все меньше людей, мы продолжаем смягчать ограничения», — сказал губернатор Мурманской области.

Он добавил, что с 11 марта откроются фудкорты и детские игровые комнаты. Власти также снимут ограничения по наполняемости культурных и спортивных объектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о готовившемся Киевом наступлении в Донбассе
На Урале автомобиль с заключенными попал в аварию
Трое мужчины задержаны за жестокое убийство 20-летней россиянки
В российском городе столкнулись 16 машин
Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты
Два крупнейших сервиса по покупке авиабилетов перестали работать в России
В США отложили голосование по запрету импорта энергоносителей из России
Россия и Украина продлили работу гуманитарного коридора из Сум
Рогозин оценил плюсы демилитаризации Украины для космонавтики
Новое платье Бузовой с перьями назвали в сети безвкусицей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.