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Производитель молочной продукции Fonterra закроет офис в Москве

Гендиректор Fonterra заявил, что производитель молочных продуктов закроет офис в Москве

Фото: Nigel Marple / Reuters

Новозеландский производитель молочных продуктов и ингредиентов Fonterra на фоне спецоперации на Украине принял решение закрыть свой офис в Москве. Об этом сообщается в заявлении генерального директора компании Майлза Харрелла, передает ТАСС.

В конце февраля Fonterra приостановила поставки продукции в Россию.

«После тщательного анализа последствий для наших сотрудников и наших долгосрочных планов на российском рынке мы теперь закроем наш офис в Москве, перераспределим персонал, где это возможно, и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood», — пояснил Харрелл.

11 марта официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири предупредил, что из-за ситуации на территории Украины и роста мировых цен на продовольствие возрастает риск глобального голода. Он напомнил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции.

Марина Совина
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