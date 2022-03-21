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Кремль оценил возможность переговоров Путина и Зеленского

Песков: прогресс на переговорах РФ и Украины недостаточен для встречи Путина и Зеленского
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ian Langsdon / Reuters

Прогресс на переговорах между России и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Их возможность оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, степень продвижения на российско-украинских переговорах не такая, как требует динамика развития ситуации для Украины.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России отказался говорить о деталях переговоров. Говоря о перспективах контактов президентов двух стран, он добавил, что для этого необходимо «сделать домашнюю работу — провести и согласовать результаты переговоров».

Ранее представитель Кремля заявил, что встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским будет иметь смысл тогда, когда появятся какие-то договоренности, которые они могли бы зафиксировать между собой.

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Сергей Истомин
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