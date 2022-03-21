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В Латвии собрались запретить российским судам заходить в порты республики

Правительство Латвии намерено запретить заход российских судов в латвийские порты

Фото: Globallookpress.com

Правительство Латвии намерено принять решение о запрете на заход российских судов в порты республики. Об этом министр сообщения страны Талис Линкайтс заявил в эфире телеканала TV3, передает Delfi.

Он рассказал, что ранее его ведомство призывало администрации портов отказывать в заходе судам под флагом России, однако порты не прислушались к позиции властей. Линкайтс отметил, что решение о запрете на пропуск российских судов уже готовится латвийским правительством, и подчеркнул, что аналогичные ограничения могут ввести другие прибалтийские страны.

«Мы надеялись, что будет совместное решение Европейского союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным», — добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Германии полностью закрыть свои морские порты для российских судов и прекратить экспорт в Россию любых товаров. По словам главы республики, без торговли с ФРГ российские банки вскоре лишатся значительной части доходов, а компании станут приостанавливать производство.

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Алевтина Запольская
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