Бойцов Росгвардии наградят за освобождение города Изюм от националистов

40 росгвардейцев представили к наградам за подвиги при освобождении города Изюм

40 военнослужащих и спецназовцев Росгвардии представили к государственным наградам за мужество и героизм, проявленные в боях при освобождении города Изюм под Харьковом от националистов. Об этом в понедельник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, росгвардейцы совершили воинский подвиг при форсировании реки Северский Донец и в течение нескольких суток отражали непрерывные контратаки украинских ВСУ и националистов, численно превосходивших их.

Бойцы Росгвардии приняли удар на себя, нанесли серьезный урон противнику, расширили плацдарм во время боя, захватили важные документы, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ.

Их грамотные действия помогли сберечь жизни российских солдат и офицеров и обеспечили установку понтонного моста подразделениями Минобороны.

Ранее сообщалось, что в украинском Бердянске, подконтрольном российским войскам, сотрудники Росгвардии обнаружили агента, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ)

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