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Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов в торговом центре в Киеве

Российские военные уничтожили склад боеприпасов в торговом центре на окраине Киева

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские военные ударом высокоточного оружия уничтожили склад реактивных боеприпасов, расположенный в здании торгового центра в районе Виноградарь на окраине Киева. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Как сообщили в ведомстве, ранее средства контроля зафиксировали передвижения военной техники на территории торгового центра. Туда после совершения залпа заезжали реактивные системы залпового огня (РЗСО). Территория ТЦ использовалась для хранения боеприпасов и перезарядки РЗСО.

«Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве "живого щита" для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим», — добавил генерал-майор.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении с помощью гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» подземного склада с ракетами и другими вооружениями. Склад был построен еще во времена СССР.

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Роман Кирьянов
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