Российские оперативники задержали спекулянта сахаром

В Татарстане задержали местного жителя, пытавшегося продать сахар по завышенной цене

Российские оперативники задержали в Казани спекулянта сахаром. Местный житель пытался продать мешок сахара массой 50 килограмм по завышенной цене. Об этом сообщили в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, передает «Татарстан-24».

Мужчину нашли при помощи социальных сетей, где он разместил объявление о продаже товара. После этого правоохранители провели «проверочную закупку» и задержали его.

Полицейские установили, что местный житель пытался продать один мешок сахара по цене, превышающей рыночную стоимость, у него не было декларации и документов на товар, кроме того, спекулянт не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

В действиях задержанного усматриваются признаки состава административных правонарушений по статьям 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации») и 14.6 КоАП («Нарушение порядка ценообразования»). По ним предусмотрены штрафы.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия обладает достаточными для удовлетворения внутреннего спроса запасами сахара и гречки, ажиотажный спрос на них ничем не оправдан. Она призвала россиян не поддаваться панике и не скупать эти товары.

