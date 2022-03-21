Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские оперативники задержали спекулянта сахаром

В Татарстане задержали местного жителя, пытавшегося продать сахар по завышенной цене

Фото: Pixabay

Российские оперативники задержали в Казани спекулянта сахаром. Местный житель пытался продать мешок сахара массой 50 килограмм по завышенной цене. Об этом сообщили в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, передает «Татарстан-24».

Мужчину нашли при помощи социальных сетей, где он разместил объявление о продаже товара. После этого правоохранители провели «проверочную закупку» и задержали его.

Полицейские установили, что местный житель пытался продать один мешок сахара по цене, превышающей рыночную стоимость, у него не было декларации и документов на товар, кроме того, спекулянт не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

В действиях задержанного усматриваются признаки состава административных правонарушений по статьям 14.1 («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации») и 14.6 КоАП («Нарушение порядка ценообразования»). По ним предусмотрены штрафы.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия обладает достаточными для удовлетворения внутреннего спроса запасами сахара и гречки, ажиотажный спрос на них ничем не оправдан. Она призвала россиян не поддаваться панике и не скупать эти товары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН назвали отказ от российского топлива безумием
На Украине назвали число эвакуировавшихся по гумкоридорам жителей
Российские оперативники задержали спекулянта сахаром
США отказались посылать войска на Украину
В Белом доме прокомментировали уход американских компаний из России
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту известного европейского телеканала
Появились детали лишения золота российской чемпионки Игр-2012 за допинг
В Латвии арестовали автора русскоязычного YouTube-канала по военной тематике
В США оценили ход переговоров России и Украины
Белый дом оценил вероятность посещения Байденом Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.