Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России анонсировали проверки знаний студентов после отмены удаленки

В Минобрнауки заявили, что вузам стоит провести срез знаний учащихся после онлайн-обучения

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

После дистанционного обучения в российских вузах необходимо провести срез знаний студентов. Такие проверки анонсировал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе встречи с ректорами, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Министр считает, что два года удаленного обучения сказались на качестве образования. В связи с этим важно провести проверку знаний и поработать с учащимися индивидуально.

«Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность», — считает Фальков.

По его словам, также важно при необходимости оказывать студентам психологическую помощь. Особое внимание нужно уделять иностранным студентам — в первую очередь, это касается приехавших из Украины, подчеркнул министр. Помимо этого, глава Минобрнауки отметил необходимость организации воспитательной работы в вузах на высоком уровне.

Ранее Фальков сообщил, что в России введут обязательный курс истории для всех студентов. На профильных факультетах преподавание этого предмета сокращено или отдано на самостоятельное изучение учащихся, сказал министр. Концепция преподавания дисциплины для студентов будет создана в ближайшее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В мигрантах увидели угрозу национальной безопасности России
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в еще одну страну
В Госдуме предложили продавать молоко в бидонах
На бульваре в центре Москвы заметили гуляющую свинью
Российские мусульмане примут фетву о «Многоженстве в условиях РФ»
Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам
Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену
Осужденный блогер Бил проведет в колонии полгода и выйдет на свободу
Крупнейшая итальянская энергокомпания покинет российский рынок
Обломки немецкого корабля времен Первой мировой обнаружили на пляже после шторма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.