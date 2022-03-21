В России анонсировали проверки знаний студентов после отмены удаленки

В Минобрнауки заявили, что вузам стоит провести срез знаний учащихся после онлайн-обучения

После дистанционного обучения в российских вузах необходимо провести срез знаний студентов. Такие проверки анонсировал глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе встречи с ректорами, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Министр считает, что два года удаленного обучения сказались на качестве образования. В связи с этим важно провести проверку знаний и поработать с учащимися индивидуально.

«Это время нужно продуктивно использовать для устранения пробелов. Студенты должны быть активно вовлечены в исследовательскую деятельность», — считает Фальков.

По его словам, также важно при необходимости оказывать студентам психологическую помощь. Особое внимание нужно уделять иностранным студентам — в первую очередь, это касается приехавших из Украины, подчеркнул министр. Помимо этого, глава Минобрнауки отметил необходимость организации воспитательной работы в вузах на высоком уровне.

Ранее Фальков сообщил, что в России введут обязательный курс истории для всех студентов. На профильных факультетах преподавание этого предмета сокращено или отдано на самостоятельное изучение учащихся, сказал министр. Концепция преподавания дисциплины для студентов будет создана в ближайшее время.