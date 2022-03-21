Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам

Михаил Мишустин призвал правительство сохранить доступ граждан к привычным товарам

Правительство должно принять меры для того, чтобы граждане России могли покупать привычные для них товары даже в условиях санкций. К работе по этому вопросу призвал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что необходимо помочь людям сохранить доступ к привычной продукции даже при нарушениях в логистических цепочках. «Для этого активно взаимодействуем с партнерами по Евразийскому экономическому союзу», — подчеркнул глава кабинета министров.