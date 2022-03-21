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Названы неожиданные причины появления жира на животе

Диетолог Сафа Камран назвала сигареты и алкоголь причинами накопления висцерального жира

Фото: Globallookpress.com

Диетолог Сафа Камран рассказала о неожиданных причинах, которые ведут к появлению висцерального жира, считающегося самым опасным для здоровья. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, жир в области живота накапливается не только из-за нездоровой диеты. «Курение сигарет — еще один важный фактор, повышающий риск накопления висцерального жира», — утверждает она. Это связано с вредными веществами в сигаретном дыме, от которых страдает не только здоровье, но и размер талии.

Другим фактором риска Камран назвала регулярное употребление спиртных напитков. «Чем больше вы пьете, тем труднее будет сбросить вес и не набрать его снова, — объясняет она. — Нужно стараться как можно сильнее ограничить количество алкоголя, которое вы употребляете».

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Жир в области живота начинает накапливаться и при сидячем образе жизни. По словам диетолога, этого можно избежать при помощи ежедневной физической активности. «Упражнения могут быть и не такими уж тяжелыми — помогает даже легкая активность, например, ходьба или езда на велосипеде, — говорит она. — Также нужно попробовать примерно раз в час вставать и двигаться».

Ранее диетолог Сьюзан Боуерман перечислила напитки для избавления от жира на животе. Она посоветовала употреблять воду, зеленый чай и протеиновые коктейли.

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Олег Парамонов
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