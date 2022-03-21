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Роспотребнадзор напомнил об обязательном ношении масок в поездах

Роспотребнадзор напомнил об обязательном использовании масок в железнодорожном транспорте

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Роспотребнадзоре напомнили об обязательном ношении масок в железнодорожном транспорте, несмотря на снятие антиковидных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что использование средств защиты остается обязательным на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее в марте сообщалось, что РЖД отменят требование об обязательном ношении защитных масок в поездах дальнего следования и на вокзалах. У пассажиров больше не будут замерять температуру тела в ходе поездки, также путешественникам теперь не нужно соблюдать социальную дистанцию в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро.

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Мария Гейн
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