Роспотребнадзор напомнил об обязательном ношении масок в поездах

Роспотребнадзор напомнил об обязательном использовании масок в железнодорожном транспорте

В Роспотребнадзоре напомнили об обязательном ношении масок в железнодорожном транспорте, несмотря на снятие антиковидных ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что использование средств защиты остается обязательным на объектах железнодорожного транспорта.

Ранее в марте сообщалось, что РЖД отменят требование об обязательном ношении защитных масок в поездах дальнего следования и на вокзалах. У пассажиров больше не будут замерять температуру тела в ходе поездки, также путешественникам теперь не нужно соблюдать социальную дистанцию в вагонах-ресторанах и вагонах-бистро.