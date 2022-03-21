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Минобороны Британии вызвало военного атташе России

Военного атташе России Еловика вызвали в Минобороны Великобритании из-за Украины

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Министерство обороны Великобритании вызвало атташе российского посольства полковника Максима Еловика из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское военное ведомство.

Военный атташе был вызван в Минобороны Соединенного Королевства во второй раз.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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