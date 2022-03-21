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В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с серной кислотой

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении с серной кислотой в Домодедово

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Сотрудники уголовного розыска в подмосковном Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в нападении с серной кислотой на пару молодых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина 1996 года рождения, подозреваемый в причинении телесных повреждений троим гражданам, один из которых несовершеннолетний», — указала она.

Представитель ведомства добавила, что в настоящее время сотрудники полиции проводят обыски по месту проживания задержанного. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Предварительное расследование продолжается.

21 марта в подмосковном Домодедово неизвестный мужчина облил серной кислотой пару молодых людей. Жидкость также попала на руки проходившего мимо 11-летнего школьника. Пострадавших с химическими ожогами различных частей тела доставили в больницу, полиция начала расследование и розыск злоумышленника.

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Марина Совина
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