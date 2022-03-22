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В Польше заявили о прекращении существования акта Россия-НАТО

Президент Польши Дуда заявил, что акт Россия-НАТО перестал существовать

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Основополагающий акт между Россией и НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности перестал существовать и больше никого не связывает. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РИА Новости.

«Надо громко сказать, что акт Россия-НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает», — заявил польский лидер. Согласно этому акту, подписанному в 1997 году Брюсселем и Москвой, альянс обязывался на размещать существенные силы на территориях недавно вступивших в него стран.

Николай Чигасов
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