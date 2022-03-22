Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Десятки рейсов отменили или задержали в московских аэропортах

В аэропортах Москвы во вторник, 22 марта, отменили и задержали 46 рейсов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В аэропортах Москвы во вторник, 22 марта, были задержаны и отменены в общей сложности 46 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что в аэропорту Шереметьево был задержан один рейса и отменено 19 вылетов, во Внуково задержаны четыре рейса, отменены еще восемь. В Домодедово задержаны шесть рейсов, также отменено отправление восьми самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее в марте Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
Назван самый доходный футбольный клуб в мире
«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию весной
В МИД заявили об отношениях России и США «на грани разрыва»
В Приморье возбудили уголовные дела после пропажи ценностей из ячеек банка
59-летняя Деми Мур показала лицо без макияжа и порадовала фанатов
Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку
Прокуратура проведет проверку после эвакуации горняков из «Листвяжной»
В Совфеде высказались о планах по блокировке WhatsApp
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.