Десятки рейсов отменили или задержали в московских аэропортах

В аэропортах Москвы во вторник, 22 марта, отменили и задержали 46 рейсов

В аэропортах Москвы во вторник, 22 марта, были задержаны и отменены в общей сложности 46 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Отмечается, что в аэропорту Шереметьево был задержан один рейса и отменено 19 вылетов, во Внуково задержаны четыре рейса, отменены еще восемь. В Домодедово задержаны шесть рейсов, также отменено отправление восьми самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее в марте Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов.