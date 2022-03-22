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ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым

Генеральный директор ЦСКА Бабаев заявил о скором продлении контракта с Игорем Акинфеевым
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб вскоре продлит контракт с вратарем Игорем Акинфеевым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Бабаев отметил, что новый договор с 35-летним голкипером согласован. По словам функционера, остался лишь ряд технических вопросов. Срок нынешнего контракта Акинфеева с ЦСКА истечет в июне 2022-го.

В сезоне-2021/2022 вратарь принял участие во всех матчах ЦСКА в рамках чемпионата России. Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

Акинфеев начал выступать за ЦСКА в 2003 году. Вратарь защищает цвета клуба всю профессиональную карьеру. В составе красно-синих он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА.

Акинфеев — рекордсмен чемпионатов России по количеству сыгранных матчей. По состоянию на 20 марта 2022 года на его счету 507 игр в первенстве страны.

Николай Костюков
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