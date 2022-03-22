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У «Алмаз-Антея» застрял расчет на миллиард долларов

«Алмаз-Антей» заявил о невозможности получить $1 млрд за поставленную за рубеж продукцию

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский оружейный концерн «Алмаз-Антей» не может получить расчет за поставленную за рубеж продукцию на сумму около одного миллиарда долларов. Об этом на заседании экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники в Госдуме заявил заместитель генерального директора — финансовый директор компании Рустам Улумбеков. Его слова передает ТАСС.

«У нас довольно большой экспорт, у нас, у всей оборонки, это довольно много, очень значимые числа. Сейчас ввиду санкций введенных затормозилось проведение расчетов. Причем суммы колоссальные», — сказал он, добавив, что «Алмаз-Антей» уже отгрузил технику.

Улумбеков считает, что самостоятельные попытки решить данную проблему могут привести к криминалу. По его словам, в будущем ожидаются «еще примерно такие же объемы», которе компания окажется «не в состоянии переварить».

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) запретил проводить сделки с рядом российских компаний. В санкционный список были включены ОПК «Оборонпром», ОАК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей», а также Ростех, «Севмаш», «Совкомфлот» и Объединенная судостроительная корпорация.

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Варвара Кошечкина
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