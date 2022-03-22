Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию весной

В АТОР сообщили, что улететь из Санкт-Петербурга в Анталью в апреле можно за 350 евро

Российским туристам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию из Санкт-Петербурга весной. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 1 апреля авиакомпания Turkish Airlines запускает прямые рейсы в Анталью — перелеты будут выполняться ежедневно. Так, из Пулково рейс TK 1234 будет отправляться в 11:45, прибытие на популярный курорт — 15:55, время в пути составит около 4,1 часа. Вылет обратного рейса TK 1233 назначен на 06:30 утра, прибытие в Северную столицу — в 10:45. По предварительной информации, полеты будут обслуживаться на лайнерах Airbus A-320.

По данным систем бронирования, улететь из Северной столицы в Анталью в апреле можно за 350 евро (36,6 тысячи рублей) в эконом-классе, от 1288 евро (134,8 тысячи рублей) — в бизнес-классе. Путешествие в Турцию на майские праздники обойдется дороже — от 373 евро (39 тысяч рублей) с человека. После 10 мая цены снижаются: авиаперелет в одну сторону стоит от 188 евро (19,6 тысячи рублей) на одного.

В АТОР напомнили, что из-за технических проблем с оплатой по картам отечественных банков приобрести билеты на рейсы Turkish Airlines самостоятельно на сайте перевозчика невозможно. Для покупки проездных документов необходимо обращаться в официальные офисы компании, к билетным агентствам, а также к туроператорам и турагентам.

Ранее в марте член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала страны, ожидающие увеличения турпотока из России. По ее словам, наиболее заинтересованными в отечественных путешественниках государствами являются Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.