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Названы снижающие эффективность антибиотиков ошибки

В Кембриджском университете назвали факторы эффективности антибиотиков

Фото: Shutterstock

Британские ученые из Кембриджского университета назвали ошибки, которые способствуют снижению эффективности антибиотиков. Оказалось, что при одновременном присутствии патогенов будет сложнее вылечиться. Результаты работы описаны в журнале ISME.

С помощью инновационной технологии специалисты выращивали смесь различных микробов в течении недели. Это было затруднительно, так как обычно один патоген останавливает рост раньше других и портит опыт. Исследователи использовали так называемые полимикробные инфекции, которые включали в себя бактерии Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, а также грибковую инфекцию Candida albicans — комбинация, обычно присутствующая в дыхательных путях людей с муковисцидозом.

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Затем ученые добавили антибиотик под названием колистин, который очень эффективен в уничтожении синегнойной палочки. Но когда другие патогены присутствовали вместе с синегнойной палочкой, антибиотик не работал. Такой же эффект наблюдался при обработке образцов фузидовой кислотой (антибиотиком для лечения золотистого стафилококка) и флуконазолом (антибиотиком, направленным на уничтожение Candida albicans).

В итоге выяснилось, что для эффективного уничтожения бактерий в полимикробной инфекции требуется гораздо большее количество антибиотиков. Ученые считают, что полученные данные позволят проверить эффективность новых препаратов против смеси различных инфекций и микробов.

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Елена Апазиди
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