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Летчик назвал предполагаемое местонахождение погибших в крушении Boeing в Китае

Летчик из России предположил, что тела погибших в авиакатастрофе в КНР могут быть в земле

Фото: Zhou Hua / Globallookpress.com

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что тела погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Китае могут находиться глубоко в земле из-за особенностей горно-лесистой местности в районе крушения. Об этом он заявил в интервью News.ru.

Эксперт сообщил, что ему приходилось бывать на нескольких ямах военных самолетов, на расследованиях. По его словам, найти следы людей было очень тяжело — в первую очередь из-за последствий взрыва, который разносит тела, а также потому, что при падении они попадают глубоко в землю.

«Если вдруг пикирование было устроено преднамеренно, то найти потом тела погибших очень трудно», — назвал еще одну сложность при поиске пассажиров Попов, добавив при этом, что говорить о причинах авиакатастрофы рано, пока не найден черный ящик.

21 марта, Boeing 737, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Падение борта China Eastern Airlines вызвало сильный лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека: 123 пассажира и девять членов экипажа.

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Дарья Рыбак
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