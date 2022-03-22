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В Приморье возбудили уголовные дела после пропажи ценностей из ячеек банка

Во Владивостоке из сейфов банка пропали ценности на сумму более 14 миллионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморье возбудили несколько уголовных дел после пропажи ценностей из индивидуальных сейфов банка. Об этом во вторник, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

По данным ведомства, в одном из финансовых учреждений в Советском районе была совершена серия краж ювелирных изделий и денег на сумму более 14 миллионов рублей. Как пишет агентство Regnum, в данный момент зарегистрировано уже три заявления о хищении из ячеек банка.

По факту случившегося возбудили дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). В настоящее время следователи выясняют, кто совершил эти преступления.

17 марта сообщалось, что в Сургуте суд приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудницу банка за хищение 19 миллионов рублей со счетов клиентов.

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Елизавета Новикова
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