В США заявили о возможном присоединении Белоруссии к операции на Украине

Телеканал CNN заявил о возможном присоединении Белоруссии к спецоперации на Украине

Белоруссия в скором времени может присоединиться к российской специальной операции на Украине. Об этом телеканалу CNN рассказали представители США и НАТО.

По словам источников, Минск якобы уже предпринимает необходимые для этого шаги. По мнению высокопоставленного представителя разведки Североатлантического альянса, власти Белоруссии «подготавливает почву» для оправдания участия в конфликте.

В то же время собеседники телеканала признали, что окончательное решение по данному вопросу не принято. Кроме того, на настоящий момент нет никаких признаков вовлеченности Белоруссии в события на Украине. Об этом CNN также заявили в Пентагоне.

Ранее в Совбезе Белоруссии заявили, что страну пытаются втянуть в боевые действия на Украине. Государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович подчеркнул, что его стране это не нужно, поскольку она, по его словам, «никогда не преследовала агрессивных целей и всегда выступала за мир», а также выполняла роль переговорной площадки, «чтобы сопредельные страны жили спокойно и мирно и между нами было взаимовыгодное сотрудничество».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Этому предшествовало подписание указов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.