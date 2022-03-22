Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Главу МИД Германии обвинили в подталкивании страны к войне с Россией

Junge Welt: глава МИД Германии Бербок толкает страну к новой войне с Россией

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок довела страну до опосредованного участия в украинском конфликте. В этом обвинил дипломата автор немецкой газеты Junge Welt Арнольд Шельцель в своей статье, ее приводит РИА Новости.

По мнению обозревателя, действия германского министра подталкивают Берлин к новой войне с Россией. Он напомнил, что впервые с 1945 года немцы стреляли по русским солдатам. «Концепция Бербок, немецкие наемники на Украине и репортаж, где их боевые "успехи" изображаются как нечто нормальное, — звенья одной цепи», — заключил эксперт.

Шельцель отметил, что Бербок ведет себя как антироссийский рупор. «Мощь Германии — достаточное основание для следующей немецкой войны с Москвой: мы делаем это, потому что можем», — пояснил он. Журналист добавил, что немецкое правительство игнорирует участие наемников в боевых действиях на украинской территории.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что у Германии нет запасов оружия, которые можно было бы послать Украине для ее поддержки. При этом она отметила, что Берлин продолжит поддерживать Киев другими способами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
В ДНР сообщили о полном прекращении обмена пленными с Украиной
В электрокары в российском регионе вложат миллиарды рублей
Модельер Маша Цигаль дала советы по выбору одежды на блошиных рынках
Стало известно о роскошных домах Абрамовича по всему миру
Свиньи обратили в бегство напавшего на них медведя
Спрогнозирован отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из России
Карабах обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме
«Аэрофлот» запустит рейсы в популярную азиатскую страну
Прическа из 1990-х вновь вернулась в моду благодаря Памеле Андерсон
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.